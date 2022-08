Bahnprojekt: Deutsche Bahn bei milliardenschwerem Bahnausbau in Ghana dabei

Die Regierung im westafrikanischen Ghana hat ein milliardenschweres Projekt für den Eisenbahnausbau auf den Weg gebracht, an dem auch die Deutsche Bahn über ein Konsortium beteiligt ist. Ein Vertrag zwischen der Regierung und dem Thelo DB Konsortium sei am Montag in der Hauptstadt Accra unterzeichnet worden, wie die staatliche Zeitung Graphic in ihrer Dienstagsausgabe berichtete und die Deutsche Bahn auf Anfrage bestätigte.