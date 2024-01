Bahnstreik „Kunden mussten teilweise eine Woche länger auf ihre Lieferungen warten“

WirtschaftsWoche: Herr Bredack, was halten Sie von den Forderungen der GDL?

Jan Bredack: Grundsätzlich ist es in Ordnung, dass zwei Parteien, die sich streiten, gegenseitige Forderungen aufstellen und diese formulieren. Trotzdem sind die Forderungen der GDL meines Erachtens vollkommen aus der Zeit gefallen und überzogen, auch im Kontext zu anderen Branchen, zu anderen Arbeitnehmern und anderen Tarifverträgen. Außerdem hat die Bahn bereits einen anständigen Tarifabschluss mit den anderen Bahn-Beschäftigten abgeschlossen, wieso müssen jetzt die Lokführer als elitärer Kreis noch eine Schippe, beziehungsweise einen ganzen Bagger, drauflegen? In einer Zeit, in welcher viele Firmen in die Pleite gehen, ums Überleben kämpfen und generell eine depressive Stimmung im Land herrscht? Da passt es für mich nicht, einen Arbeitskampf mit so einer Härte und mit solchen Konsequenzen zu führen.