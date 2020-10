Bahnverkehr Österreichische Bundesbahnen wollen Nachtzug-Verbindungen europaweit ausbauen

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wollen ihr Nachtzug-Angebot europaweit ausbauen. Mit der neuen Nightjet-Verbindung gehe es ab Fahrplanwechsel täglich von Wien und Innsbruck nach Amsterdam, so ÖBB-Chef Andreas Matthä am Mittwoch in Wien. Der Nightjet von Wien nach Brüssel fahre künftig das ganze Jahr über drei Mal pro Woche und komme früher in Brüssel an.