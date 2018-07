Bahnverkehr: S-Bahn ohne Fahrer – Hamburger Teststrecke geht 2021 in Betrieb

HamburgDie Pilotstrecke für die erste führerlose S-Bahn in Deutschland soll 2021 in Hamburg in Betrieb gehen. Das haben die Hansestadt, der Elektrokonzern Siemens und die Deutsche Bahn als Betreiberin der S-Bahn mit einer am Donnerstag unterzeichneten Kooperationsvereinbarung „Digitale S-Bahn Hamburg“ beschlossen. Die Kosten für das Projekt von rund 60 Millionen Euro wollen sich die Kooperationspartner teilen.