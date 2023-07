Bahnverkehr: Siemens erhält Milliardenauftrag – 90 S-Bahn-Züge für München

Milliardenauftrag für Siemens: Die Zugsparte des Münchner Technologiekonzerns baut für die S-Bahn der bayerischen Landeshauptstadt 90 neue Züge, die vom Ende dieses Jahrzehnts an in Betrieb gehen sollen. Das bestätigten Sprecher von Siemens und der Deutschen Bahn, dem Betreiber der Regionalzüge, am Dienstag. Der EU-weite Ausschreibungs- und Vergabeprozess sei nun abgeschlossen.