Bald ein Luxusgut? Olivenöl: Die Preise explodieren, die Qualität schmiert ab

In der gesamten EU sank die Produktion in der vergangenen Saison um ungefähr 40 Prozent. Besserung ist nicht in Sicht, und dementsprechend auch keine Bremse für die Preise. Für die aktuelle Saison schätzt die Europäische Kommission zwar, dass die EU-Länder rund sechs Prozent mehr Olivenöl als in der vorherigen Erntezeit produzieren werden – aber die Produktionsmengen fallen im Vergleich zu den Jahren 2015 bis 2022 deutlich ab. Staaten außerhalb der EU können den Verlust nicht ausgleichen: In der Türkei sinke die Produktion voraussichtlich um mehr als 40 Prozent, in Syrien um rund 25 Prozent, zumindest laut Stiftung Warentest.