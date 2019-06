Barilla „Eine Firma kann man leichter führen als ein Land wie Italien“

Wir leben in Zeiten, in denen nicht nur in Italien, sondern auch in Deutschland, Frankreich und Ungarn Populisten auf dem Vormarsch sind. Welche Rolle sollten Unternehmen da spielen?

Wir sind ein Teil Italiens. Barilla ist nur zehn Jahre jünger als der Staat Italien, wir haben schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Wir glauben, dass wir für Italien verantwortlich sind. Wir können mit unseren Lieferanten, den Bauern sprechen, genauso wie mit Behörden. Wir können ein Vermittler sein.