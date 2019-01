Bart Becht verlässt JAB-Holding Abschied des Alpha-Wolfs

Becht selbst begründet seinen Abschied damit, er wolle in Zukunft lieber Rentner sein. „Nach fast 40 Jahren in der Markenindustrie habe ich entschlossen, dass es Zeit ist, meine Aktivitäten neu auszurichten und in den Ruhestand zu gehen“, erklärt er in der offiziellen Mitteilung von JAB. Eine Begründung, die Unternehmensinsider skeptisch betrachten. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein fast arbeitssüchtiger Alphawolf wie Bart nun nur noch Wohltätigkeitsarbeit oder im Park Tauben füttert“, sagt einer, der Becht kennt. „Ich glaube, der ist eher nicht ganz freiwillig gegangen.“