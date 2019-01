Bart Becht verlässt JAB-Holding Abschied des Alpha-Wolfs

Ob der Abschied Bechts die Investoren beruhigt, bleibt abzuwarten. In jedem Fall wird der Wechsel JAB verändern. Das beginnt beim Klima an der Spitze. So diente der impulsive Becht als Gegenpol, der den rationalen Harf und den introvertierten Goudet bei Deals vor allzu langem Zögern bewahrte. „Er ist der ultimative Firmenchef, hat ein Elefantengedächtnis für alle Fakten und kann wie kein Zweiter Entscheidungen fällen“, lobt Harf seinen scheidenden Partner.