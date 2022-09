Batteriehersteller Varta gründet neue Tochterfirma für E-Mobilität – und tauscht dafür den Chef aus

Der neue Vorstandssprecher Markus Hackstein, ein studierter Betriebswirt und promovierter Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, kam 2016 zu Montana Tech Components, der Muttergesellschaft von Varta in Händen des Großaktionärs Michael Tojner. 2018 ging er für Varta Microbattery nach Rumänien, arbeitete rund vier Jahre am Standort in Brasov. Dort unterhält Varta seine sogenannte Batterie-Assemblierung, macht also aus Zellen für Kunden sogenannte Batterie-Packs.