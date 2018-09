Baumarkt Hornbach hinkt bei Jahreszielen hinterher und startet nun eine Aufholjagd

FrankfurtDie Baumarktkette Hornbach Holding hält trotz Rückschlägen durch Wetterextreme an ihren Zielen für das Geschäftsjahr 2018/19 fest. In der ersten Hälfte sank der bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) um 7,7 Prozent auf rund 161 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.