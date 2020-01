BCG-Experte Kommunen werden Mobilitätsangebote in Europa dominieren

Anders als in anderen Weltregionen dürften nach Meinung von Experten in Europa bei der künftigen Mobilität vor allem die Städte die Zügel in der Hand halten. „In Europa gehen wir davon aus, dass die Kommunen eine sehr wichtige Rolle spielen“, sagte Mobilitätsexperte Nikolaus Lang von der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur im Vorfeld der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos.