Begehrte Stromaggregate „Der Großteil kauft, um es einfach zu haben“

Verkäufer Erik Dathe hat sich an die Situation so langsam gewöhnt. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen, die unter den Lieferengpässen leiden und weniger verkaufen können als zuvor, liegen bei ihm noch einige Geräte auf Halde. Seit 2004 ist er im Geschäft, erzählt er. Seither jagte eine Krise die nächste. Daraus hat er gelernt und sich einen Puffer von Bauteilen zugelegt. Jetzt können die Kunden kommen – in der Krise verkaufen sich Stromerzeuger bekanntlich am besten.



