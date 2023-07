Beiersdorf-Marke La Prairie: „Die luxuriöseste Hautpflege der Welt“

Wo sind diese Lücken denn?

Mit Nivea sind wir sehr stark im Massenmarkt. Im dermatologischen Kosmetikmarkt und dem Apothekensegment sind wir mit Eucerin und Aquaphor präsent. Und dann gibt es noch das Premiumsegment – diese Produkte finden sich in Parfümerien oder Ketten wie Douglas und Sephora. Das ist eines der am stärksten wachsenden Segmente und das dürfte auch in den kommenden fünf Jahren so sein. Die Einstiegsprodukte in diesem Segment kosten um die 40 Euro. Wir sind mit Chantecaille und La Prairie sehr stark im oberen Ende dieser Kategorie, die wir Luxus oder auch Ultraluxus nennen. Das bedeutet, wir haben großes Potential in der Premium-Kategorie und in der Konsequenz halten wir in diesem Bereich die Augen nach Übernahmemöglichkeiten offen.