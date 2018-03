Bekleidungshersteller: Chef von Fruit of the Loom gestorben

Bowling GreenDer Geschäftsführer der US-Bekleidungsfirma Fruit of the Loom, Rick Medlin, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Dies teilte das Unternehmen am Montag mit. Medlin sei am Sonntag in seinem Haus im Staat South Carolina eines natürlichen Todes gestorben. Den in Bowling Green in Kentucky ansässigen Bekleidungshersteller hatte er seit August 2010 geführt.