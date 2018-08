Bekleidungsriese: Wrangler und Lee sollen unabhängig werden – VF will das Jeans-Geschäft abspalten

GreensboroDer Bekleidungskonzern VF Corporation will sein Denim-Geschäft mit traditionsreichen Marken wie Wrangler und Lee abspalten. Am Ende soll es zwei unabhängige, börsengelistete Gesellschaften geben, wie das Unternehmen am Montag in Greensboro im US-Bundesstaat North Carolina mitteilte. Zu VF gehören auch die Streetwear- und Outdoormarken Vans, The North Face und Timberland.