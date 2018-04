Belastendes Gutachten: Küchenhersteller Alno war schon seit 2013 zahlungsunfähig

Verwalter Hörmann kümmert sich nun um zivilrechtliche Ansprüche. Die Vorgänge haben aber auch strafrechtliche Relevanz. Erst im März gab es mit mehr als 100 Polizisten in den Geschäftsräumen von Alno, bei sechs Tochtergesellschaften und in mehreren Privatwohnungen eine Großrazzia. Vier Staatsanwälte durchforsten nun die sichergestellten Unterlagen und Datenträger. Insolvenzverschleppung ist ein Straftatbestand. Ermittelt wird gegen insgesamt zwölf Personen.

Der Küchenhersteller Alno, ist mit der Pleite allerdings nicht gänzlich am Ende. Unter dem Namen „Neue Alno GmbH“ werden in Pfullendorf in deutlich kleinerem Umfang als früher wieder Küchen hergestellt und geliefert. In dem riesigen Werksgelände sind insgesamt rund 300 Beschäftigte im Einsatz. Ein Investor hatte in letzter Minute noch einmal Geld in die „Neue Alno“ investiert und die Fortführung gesichert.