Beliebte Lastenräder Rückruf bei Babboe: „Ich finde den Fall höchst bedauerlich“

Aus Sicht von Zukunft Fahrrad ist der Fall Babboe kein Grund, an der Branche zu zweifeln: „Es gibt viele Hersteller von qualitativ sehr hochwertigen Lastenrädern, die keinerlei Rahmenprobleme haben.“ Das betont auch Graeve, nach dessen Kenntnis es sich um einen der ersten unfreiwilligen Rückrufe in der Fahrradindustrie handelt.



Lesen Sie auch: „Ein absolutes Nischenprodukt und im Absatz nur mäßig interessant“



Ziehen sich die Kunden nun zurück? Der Absatz von Lastenrädern sei nach einem Hoch während der Coronapandemie zuletzt bereits zurückgegangen, das spürten auch die Hersteller, heißt es bei Ca Go. Den Glauben an den Markt haben die Unternehmen aber nicht verloren. Graeve ist sich sicher, dass Lastenräder ein wichtiger Teil der Verkehrswende sein werden.