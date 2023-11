Benko-Crash Der Immobilienkönig und sein politisches Gefolge

Die Folgen sind derzeit in Hamburg zu besichtigen, wo sich der damalige Erste Bürgermeister Olaf Scholz ein Denkmal namens Elbtower bauen lassen wollte und Signa 2018 öffentlich bescheinigte, „finanzstark“ zu sein und „einen sehr guten Ruf bei seriösen Banken“ zu genießen. Erstaunlich, denn schon damals war Benko wegen Korruption verurteilt worden. Heute ist Scholz Bundeskanzler und sein Elbtower droht zur Bauruine zu werden.



Zu einem noch teureren Desaster wurden deutsche Staatshilfen für Signas dauerkriselnde Warenhautochter Galeria. Trotz reichlich Kritik flossen im Februar 2021 – in der Corona-Pandemie – 460 Millionen Euro an Galeria, ein Jahr später folgten weitere 220 Millionen Euro. Von dem Geld profitierte auch Benko: Signa konnte von Galeria weiter üppige Mieten kassieren und in den Bilanzen hohe Bewertungen für die Warenhausimmobilien ausweisen. Der Bund musste inzwischen einen Großteil der Hilfen für Galeria abschreiben, insgesamt schätzungsweise mehr als 500 Millionen Euro. Und warum finanzierten eigentlich deutsche Landesbanken die Signa, warum beteiligte sich die RAG-Stiftung, in deren Kuratorium Politiker à la couleur vertreten sind, an Signa?



Keine Frage, das Benko-Beben ist auch in Deutschland nicht nur ein Fall des Insolvenzrechts – sondern ein Politikum.



