Berliner Flughafen Letztes Flugzeug startet von Tegel - Sonderflug nach Paris

Seine Lizenz verliert Tegel dann am 4. Mai 2021. Der letzte Flug ist eine Maschine der Air France zum Flughafen Charles de Gaulle in Paris. Die Fluggesellschaft war die erste, die 1960 in Tegel landete. Nun soll sie die letzte Airline sein, die von dort startet. An Bord werden vor allem Ehrengäste und Journalisten erwartet.