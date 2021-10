Berliner Flughafen Lufthansa empfiehlt für diese Woche vier Stunden Vorlaufzeit am BER

Nach den chaotischen Zuständen am Hauptstadtflughafen BER am vergangenen Wochenende empfiehlt die Lufthansa ihren Passagieren für diese Woche, vier Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. „Aufgrund der aktuellen Situation am BER haben wir unsere Gäste gebeten, mehr Zeit als üblich am Flughafen einzuplanen“, teilte die Lufthansa am Dienstag mit. Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet. Wer der Empfehlung folgt, dürfte für einen Flug nach München länger unterwegs sein als mit der Bahn. Deren ICE-Sprinter brauchen üblicherweise etwas unter vier Stunden von der Hauptstadt nach München und umgekehrt.