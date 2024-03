Berühmtes Luxus-Kaufhaus Ein neuer Sanierer soll jetzt die insolvente KaDeWe Group retten

Zu KaDeWe Group mit rund 1700 Beschäftigten gehört auch das Alsterhaus in Hamburg und der Oberpollinger in München. An dem Unternehmen ist auch die thailändische Central Group beteiligt, die 50,1 Prozent hält. Die Immobilien der Kaufhäuser in besten Innenstadt-Lagen gehören Signa. Teil von Benkos in Auflösung befindlicher Signa ist auch der deutsche Warenhausriese Galeria, der ebenfalls Insolvenz angemeldet hatte. KaDeWe und Galeria hatten beklagt, sie hätten überhöhte Mieten an Signa überweisen müssen.