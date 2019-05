Bester Verbraucherservice Kleine Oasen in der Servicewüste

Wenn Schönheit auf Tour geht, ist die Drogeriekette dm dabei. Zwei Mal im Jahr findet in einer europäischen Metropole die zweitägige Beauty-Messe Glow statt. Stars wie Dagi Bee, die auf YouTube einen Make-up-Kanal betreibt, Stefanie Giesinger, die frühere Gewinnerin der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“, und Sängerin Lena werben dort für Schönheitsprodukte. Seit 2017 sponsert dm die Messe großzügig – und der Name wurde in „Glow by dm“ erweitert.