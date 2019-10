Bewertungsbetrug „Verbraucher sind schlauer, als die meisten Betrüger denken“

Gehen Sie juristischen gegen Agenturen vor, die auf das Erstellen falscher Bewertungen spezialisiert sind?

Unser Enforcement Team ist rund um die Uhr damit beschäftigt, nach gefälschten Bewertungen zu suchen und gegen Manipulationsversuche vorzugehen. So spüren sie beispielsweise Unternehmen auf, die im Internet zu gefälschten Bewertungen aufrufen oder aber Personen, die anbieten, solche für ein Unternehmen zu verfassen. Es kommt dann durchaus auch vor, dass wir bestimmte Fälle zur Beurteilung und Weiterverfolgung an Behörden abgeben. Die aktive gerichtliche Aufsicht und Zusammenarbeit auf internationaler Ebene schätzen wir wirklich sehr. Und die Gerichtsurteile gegen Unternehmen und Personen, die an irreführenden Bewertungs-Praktiken beteiligt sind, dienen als Warnung an diejenigen, die mit dem Gedanken spielen Bewertungen zu fälschen.