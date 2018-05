BGH-Entscheid: Apotheken dürfen weiter Einzelmedikamente importieren

Absatz 3 erlaubt Apotheken die Bestellung von Medikamenten aus dem Ausland, die in Deutschland nicht zugelassen sind, für einzelne Personen in geringer Menge, wenn hierzulande vergleichbare Arzneimittel nicht zur Verfügung stehen. Für die etablierten Großhändler wie Sanacorp oder Noweda lohnt sich die Bestellung teils exotischer Medikamente in Einzelpackungen nicht, so bildete sich die Nische der Einzelimporteure.