Bier von Kreta und Co. Geld verdienen mit griechischem Craft-Beer nach dem Reinheitsgebot

Das Reinheitsgebot halten die griechischen Kleinst-Brauer in Ehren, gleichzeitig aber sind sie sehr auf ihre Herkunft bedacht. Ob Sifnos, Skopelos oder Kefalonia, ob Santorini, Chios oder Kreta– „lokal denken, lokal trinken“, lautet die Devise. Und das seit wenigen Jahren, denn die griechische Craft-Beer-Szene hat erst während der griechischen Finanzkrise so richtig an Fahrt aufgenommen. „Es gab einfach keine Jobs mehr, und so haben die jungen Leute angefangen, zu Hause Bier zu brauen“, sagt Konstantin Stergides, einer der Co-Initiatoren des ersten Craft-Beer-Festivals Griechenlands am vergangenen Wochenende in Athen.