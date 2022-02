Bierabsatz Deutsche trinken während Pandemie weniger Bier

Der Bierabsatz in Deutschland geht seit Jahren stetig zurück. Seit 1993 hat sich die Menge um 2,7 Milliarden Liter oder 23,9 Prozent verringert.



