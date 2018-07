Bierbranche Hasseröder-Verkauf an Finanzinvestor geplatzt

Seit Bekanntgabe des Deals gibt es Zweifel an der Seriosität des geplanten Käufers Daniel Deistler. In der Bierbranche ist sein Name bislang weitgehend unbekannt, auch sonst war wenig über seine bisherigen Geschäfte bekannt. Den Belegschaften der beiden Traditionsbrauereien hatte er zum Jahresbeginn versprochen, keine Stellen zu streichen. Im Gegenteil: Er werde kräftig investieren und den etwas verstaubten Biermarken neuen Glanz verleihen, kündigte Deistler an. Doch Belegschaften, Branchenkenner und Gewerkschafter waren skeptisch, ob Deistler überhaupt das nötige Geld zum Kauf der beiden Brauereien selbst aufbringen beziehungsweise auftreiben kann. Kolportiert wurde immerhin ein Kaufpreis von 200 Millionen Euro.