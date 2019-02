 Bierbrauer: Carlsberg steigert seinen dank heißem Sommer

KopenhagenDie dänische Brauerei Carlsberg hat 2018 dank des heißen Sommers erstmals seit drei Jahren ihren Umsatz wieder gesteigert. Für Schwung sorgten auch der Trend zu Craft- und alkoholfreien Bieren, eine starke Nachfrage in China und anziehende Geschäfte in Russland dank der Fußball-Weltmeisterschaft. Carlsberg setzte im vergangenen Jahr umgerechnet knapp 8,4 Milliarden Euro um: ein Plus von drei Prozent.