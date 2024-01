Bierbrauer in der Krise Billigbrauer Oettinger kauft zu – und verliert wichtigen Kunden

Die Akquisition ist Teil der Strategie von Oettingers seit vergangenem Juli amtierenden Vorstandschef Stefan Blaschak, der den Anteil alkoholfreier Getränke am Umsatz von Oettinger bis zum Jahr 2026 auf 40 Prozent verdoppeln will. Im gleichen Zeitraum soll der Exportanteil von derzeit 30 Prozent auf 50 Prozent steigen. „Wir orientieren uns international“, sagte Blaschak gegenüber der WirtschaftsWoche: „Und gerade in Asien und den USA ist Proteinbier schon ein Standardprodukt.“ In dem Rahmen, „der uns mit dem Joybräu-Patent nun zur Verfügung steht“, plant Blaschak weitere „Getränke mit Zusatznutzen“, wie er sagt – unter anderem auch Biere unter dem neuen Markennamen Oe Brew.



