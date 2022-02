Bierbrauerei AB Inbev Weltbier-Anspruch nicht erfüllt: Steht die Biermarke Beck's bald zum Verkauf?

Ob damit auch Beck‘s der Verkauf drohe, will das Unternehmen nicht kommentieren. Es wäre ein fatales Zeichen für die Stadt, eine Zäsur. Beck & Co. gehört mit seinen Marken Haake-Beck und Beck’s zu Bremen wie die Weser oder der Fußballligist SV Werder Bremen. Rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen an dem Standort. Auch wäre es für ABInbev insgesamt ein schlechtes Zeichen, im Vergleich der Inlandsabsätze war Beck's mit über 2,5 Millionen Hektoliter vor Corona die wichtigste Marke des Konzerns. Bei Betrachtung aller deutscher Biermarken sind nur noch Krombacher, Oettinger oder Bitburger beliebter.



