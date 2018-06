Bierkartell: Radeberger zieht vor Prozessstart Einspruch zurück

Als Begründung für den Rückzug gibt Radeberger an, dass das Verfahren vor dem Oberlandesgericht (OLG) „nicht kalkulierbare finanzielle Risiken für das Unternehmen“ nach sich ziehen würde. Ein OLG-Sprecher in Düsseldorf bestätigte den Eingang. „Der Senat prüft das jetzt“, sagte Mihael Pohar. Damit würde zum Prozessstart am Mittwoch nur noch über den Einspruch von Carlsberg Deutschland verhandelt.