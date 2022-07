Bierproduktion Kein Malz, keine Flaschen: Brauer fürchten Gasengpass

Weit verbreitet sind in Brauereien Zweistoffbrenner, die mit Gas oder Öl betrieben werden können. Auch in der Energieversorgung für die aufwändige Flaschenreinigung sind diese Brenner im Einsatz. Notwendig ist Gas nach Schneiders Worten auch für die Flaschenherstellung. „Hier haben wir eine gewisse Sorge. Das flüssige Glas ist in riesengroßen Wannen, die permanent durchgeheizt werden müssen“, sagte Schneider. „Wenn eine solche Wanne erkaltet, ist die kaputt.“