Bikesharing: Chinesischer Fahrradvermieter Mobike zieht sich aus einigen Ländern zurück

Wie der Konkurrent Ofo hat Mobike in den vergangenen Jahren zunächst chinesische Städte mit Fahrrädern in Bonbonfarben ausgestattet, die per Smartphone-App angemietet werden können. Vor zwei Jahren begann Mobike eine Expansion ins Ausland und brachte seine orangen Fahrräder nach Europa, auf den amerikanischen Kontinent und in andere Länder.