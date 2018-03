Bilanz enttäuscht: Verfrühte Panik bei den Walmart-Aktionären

Dabei geht Walmart einen besonderen Weg, um das traditionelle Ladengeschäft nicht zu vernachlässigen. Auf seiner Website versucht der Konzern sogar, die Kunden in die Läden zu locken. So zeigt Walmart etwa im Netz an, wie viel das Produkt im Laden kosten würde – in der Regel ist es etwas billiger. Das Unternehmen hofft, dass damit so mancher Kunde doch die Filiale besucht und vielleicht das ein oder andere Produkt zusätzlich seinen Weg in den realen Einkaufskorb findet.