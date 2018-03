Bilanz in der Blitzanalyse: Puma macht 90 Prozent mehr Gewinn

HerzogenaurachPuma ist im Umbruch: Der französische Luxuskonzern Kering reduziert seine Anteile an dem bayrischen Sportartikelhersteller. Erstmals nach der Bekanntgabe des Teil-Ausstiegs eines Großaktionärs hat Puma an diesem Montag Zahlen präsentiert – und die können sich sehen lassen. Die Bilanz in der Handelsblatt-Blitzanalyse: