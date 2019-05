Bilanzskandal: Musterverfahren gegen Möbelkonzern Steinhoff in Frankfurt

Gegen den früheren Firmenchef Markus Jooste wird ermittelt. Das Möbelhandelsunternehmen ist an den Börsen in Frankfurt und Johannesburg gelistet. Laut Tilp will Steinhoff über einen Vergleich verhandeln. Es gehe jetzt darum, mit der Sammelklage nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) „Druck auf dem Kessel“ zu halten, erklärte der Tilp-Anwalt Maximilian Weiss.