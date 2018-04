Bilanzskandal: Steinhoff-Konzern muss seine Immobilien drastisch abschreiben

DüsseldorfIm Skandal um das internationale Konsumgüterkonglomerat Steinhoff International veröffentlicht der Konzern jetzt neue Details zu möglichen Bilanzfälschungen. Das Immobilienportfolio in Europa, darunter vor allem die Läden und Büros der Möbelkette Kika Leiner in Österreich, war um mindestens eine Milliarde Euro zu hoch angesetzt. Das gab der Konzern in einer Ad-hoc-Mitteilung am Dienstagabend bekannt. Zu dem vorläufigen Ergebnis kam die von der Steinhoff-Tochter Hemisphere International beauftragte Bewertungsgesellschaft CBRE Limited. Die neu bewerteten Immobilien sind bei der Steinhoff-Tochter Hemisphere International gebündelt.