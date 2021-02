Bilanzskandal: Steinhoff will Zahlungsaufschub beantragen

Der skandalgebeutelte Handelsriese Steinhoff will den Streit mit seinen Gläubigern über ein niederländisches Schutzschirmverfahren beilegen. Das Unternehmen werde für seine börsennotierte niederländische Holding so bald wie möglich einen Zahlungsaufschub beantragen, teilte Steinhoff in der Nacht zum Montag mit.