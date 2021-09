Billig-Airline Easyjet startet Kapitalerhöhung – Übernahmegebot abgelehnt

Der britische Billigflieger Easyjet will sich nach seiner Notlage in der Coronakrise eine Milliardensumme von Anlegern besorgen. Die Ausgabe neuer Aktien solle etwa 1,2 Milliarden britische Pfund (1,4 Mrd Euro) einbringen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Luton bei London mit. Außerdem hat sich Easyjet eine neue Kreditlinie über 400 Millionen US-Dollar (338 Millionen Euro) gesichert.