Billig-Flieger : Wizz Air reagiert auf Streiks und schraubt Jahresziel nach unten

BudapestDie ungarische Billig-Fluglinie Wizz Air bekommt neben den gestiegenen Kerosinpreisen auch die Streiks der Fluglotsen in Europa zu spüren und hat daher ihre Jahresziele gekappt. Statt eines 20-prozentigen Kapazitätswachstums rechnet die Gesellschaft nun mit einem Plus von 18 Prozent, wie Wizz Air am Mittwoch mitteilte.