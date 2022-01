Billig Mode shoppen Shein: Dieser Händler wächst schneller, als Fast Fashion es erlaubt

So allgegenwärtig Sheins Produkte und Werbefiguren in den sozialen Netzwerken sind, so wenig Informationen gibt es über die Firma selbst. Manche widersprechen sich sogar. Über Gründer Chris Xu ist wenig bekannt, Interviews gibt er nicht. Auf die Bitte unserer Redaktion nach einem Lebenslauf von Xu reagiert die Sprecherin nicht. Was man weiß: Seine Gründung siedelte er vor einigen Jahren von Nanjing in die Metropole Guangzhou um. Laut einer inzwischen aktualisierten Selbstbeschreibung auf dem Portal Linkedin halfen Shein namhafte Investoren aus der ganzen Welt bei der Finanzierung. Etwa Tiger Global aus New York sowie Sequoia Capital China. Bereits im vergangenen Sommer wurde über einen Börsengang von Shein spekuliert; das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ nannte in diesem Zusammenhang die Rekordsumme von umgerechnet rund 42 Milliarden Euro. Aber seitdem ist nichts geschehen.



Nichts passiert ist auch nach Christian Cremers‘ Beschwerden bei Unternehmen und Verbraucherzentrale. Die Gebühren für Bearbeitung und Rücksendung haben er und seine Partnerin nicht zurückbekommen. „Alle diese Kosten sind unzulässig“, sagt der Anwalt. Einzig: Es hilft nichts, theoretisch im Recht, praktisch aber machtlos zu sein. Und so bleibt auch der Verbraucherzentrale nur, immer neue Warnungen auszusprechen, sich stets mit dem Impressum eines Anbieters auseinanderzusetzen.