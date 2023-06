Billig-Modeanbieter „Was Zalando für Peek & Cloppenburg war, sind Temu und Shein nun für Zalando“

Doch offenbar sind viele Temu-Nutzer bereit, über Mängel in der Qualität oder beim Kundenservice hinwegzusehen. Hauptgrund dafür ist laut der chinesischen Nutzerin Ann Cheng neben dem Preis der spielerische Ansatz beim Einkauf: „PDD bietet so viele kleine Spiele, um Geld zu sparen“, erzählt sie. Mehr und mehr Menschen in China „verbringen richtig viel Zeit auf PDD, sie sind addicted.“ So animiert PDD seine Nutzer etwa dazu, jeden Einkauf in sozialen Netzwerken wie Wechat und Tiktok anzupreisen und zu teilen, mit dem dazugehörigen Hashtag. Der Anreiz dafür ist ein Rabatt: Je mehr man teilt, desto größer fällt der Rabatt auf den Einkauf aus. Zudem, erzählt Cheng, gebe es zuweilen ein Roulette, bei dem man den gewährten Rabatt erspielt. Auch lockt Temu mit Preisabschlägen, wenn man Freunde neu zu Temu einlädt. Der erwähnte Rabatt für Gruppen-Einkauf kommt noch hinzu. Ein Temu-Warenkorb mit fünf Produkten hat in der Regel 50 bis 70 Prozent Rabatt – bei ohnehin schon niedrigen Preisen.