Billig-Modekette Forever 21 meldet Insolvenz an

Die US-Modekette Forever 21 hat Insolvenz angemeldet. Es wurde Gläubigerschutz beantragt, wie das in Los Angeles ansässige Unternehmen mitteilte. Bis zu 178 Läden in den USA würden geschlossen, internationale Standorte in Europa und Asien ebenfalls aufgegeben. Forever 21 betrieb laut den Insolvenzdokumenten mehr als 800 Geschäfte in 57 Ländern, mehr als 500 allein in den Vereinigten Staaten. Im Kampf gegen die Online-Konkurrenz mussten zuletzt immer mehr Einzelhändler in den USA die Waffen strecken und Insolvenz beantragen.