Billigflieger: Easyjet baut Flugplan vorsichtig aus – Buchungen steigen

Auch die Lufthansa will nach der Ankündigung von Ende Juni bis Oktober 40 Prozent des vorjährigen Sitzplatzangebots wieder füllen und mit mehr als 380 Flugzeugen die Hälfte der Flotte in die Luft bringen. Über den neuesten Stand informiert die Lufthansa zur Veröffentlichung der Quartalszahlen am Donnerstag. Die französisch-niederländische Gruppe Air France KLM stellte für das laufende dritte Quartal 45 Prozent der Kapazität in Aussicht, die bis Jahresende auf 65 Prozent steigen soll.