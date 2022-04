Billigflieger: Easyjet macht hoher Krankenstand beim Personal zu schaffen

In den vergangenen Tagen musste Easyjet Hunderte Flüge streichen. Zurzeit wären es vier Prozent aller Flüge am Tag. Meistens könnten die Fluggäste auf eine andere Verbindung am selben Tag umgebucht werden. Über Ostern seien bis zu 1600 Flüge täglich geplant, so viele wie seit 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Coronakrise, nicht mehr.