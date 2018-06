Billigflieger: Flugtickets sind zu Jahresbeginn teurer geworden

Rund 30 Prozent der in Deutschland abhebenden Flüge rechnen die DLR-Forscher dem Billig-Segment zu. Das entspricht in etwa dem Anteil in Europa. Auf dem Kontinent ist Ryanair der mit Abstand größte Anbieter vor Easyjet, Eurowings und Norwegian. Letztere bietet zunehmend auch Langstreckenflüge nach dem Billigprinzip an.