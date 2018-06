Billigflieger: Pilotengewerkschaft für Urabstimmung über Streik bei Ryanair

Zur Frage, wie viele der rund 400 Ryanair-Piloten in Deutschland bei VC organisiert sind, äußerte sich die Gewerkschaft nicht. Einen ersten Warnstreik in Deutschland hatte die VC kurz vor Weihnachten 2017 gestartet. Damals hatte es Ryanair allerdings mit Ersatzmannschaften geschafft, sämtliche geplanten Flüge in die Luft zu bekommen.