Billigflieger: Ryan Air-Chef: „Das deutsche Luftverkehrssystem ist völlig kaputt“

Europas größter Billigflieger Ryan Air ist bei seinen langfristigen Wachstumszielen nicht auf Deutschland angewiesen. „Wir brauchen Deutschland nicht, da wir breit aufgestellt sind“, sagte Airline-Chef Eddie Wilson der Nachrichtenagentur Reuters am Montag in Berlin. „Wir würden gerne in Deutschland wachsen.“ Hier sei die Airline an regionalen Flughäfen sehr erfolgreich.