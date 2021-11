Billigflieger: Ryanair-Chef O'Leary bläst zur Attacke auf die EU-Bürokratie

Bei einer Veranstaltung der Flugsicherheitsorganisation Eurocontrol am Montag in Brüssel griff der Chef der Ryanair-Gruppe, Michael O'Leary, andere Airlines wie auch die Europäische Union frontal an. So seien die Staaten seit Jahren an der Aufgabe gescheitert, die Kontrolle des europäischen Luftraums zu vereinheitlichen. Bei einer effektiven und deregulierten Organisation der Flugsicherungen könnten aus seiner Sicht bis zu 20 Prozent Kerosin gespart und 95 Prozent der Verspätungen beseitigt werden, meinte er.